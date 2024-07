Nach einem zunächst harmlos wirkenden Streit eskalierte die Gewalt in Palma de Mallorca, in der Calle Aragón! Ein 20-Jähriger soll dort am vergangenen Dienstag (23.7.) einen 64-jährigen Mann brutal zusammengeschlagen und anschließend einen Motorradfahrer überfahren haben. Das berichtet das mallorquinische Online-Nachrichtenportal „Crónica Balear“

Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mittag, als der junge Mann nach einem leichten Zusammenstoß mit dem Auto des älteren Opfers völlig ausrastete. Der Streit eskalierte so sehr, dass der 20-Jährige den 64-Jährigen so lange schlug, bis dieser bewusstlos am Boden lag. Anschließend stieg der Angreifer in sein Fahrzeug und versuchte zu fliehen. Motorradfahrer befand sich nur zufällig in der Nähe Ein Motorradfahrer, der sich zufällig in der Nähe befand, versuchte, den flüchtenden Wagen zu stoppen. Der 20-Jährige soll daraufhin den Motorradfahrer überrollt und schwer verletzt haben. Ein zweiter Motorradfahrer, ein Beamter der Nationalpolizei, der nicht im Dienst war, nahm die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen schließlich stellen. Die Polizei nahm den 20-Jährigen schließlich fest. Sowohl der 64-jährige Mann als auch der Motorradfahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der ältere Mann erlitt eine kleine Hirnblutung und möglicherweise mehrere gebrochene Rippen. Der 20-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten, darunter schwere Körperverletzung sowie versuchter Mord.