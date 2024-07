Die vier Mittzwanziger, die mit ihrem Video vom untergehenden Boot vor Mallorca am Dienstag landesweit für Aufsehen in den sozialen Medien gesorgt hatten, haben unversehrt den Hafen von Puerto de Andratx erreicht. Unerwartete Hilfe auf offener See, so die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“, hätten sie von einem deutschen Skipper erfahren.