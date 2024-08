Die Menschen auf Mallorca haben am Mittwoch den bislang heißesten Tag des Jahres erlebt. In vier Orten, nämlich Binissalem, Porreres, Santa Maria del Camí und Llucmajor, wurde die 40-Grad-Marke geknackt. Am heißesten war es mit 41,5 Grad im erstgenannten Ort. Woanders auf der Insel blieben die Werte knapp bis relativ deutlich unter dieser Grenze.

Auch der Donnerstag war weiterhin sehr heiß auf Mallorca, wenngleich die Warnstufe Orange nur noch für die Inselmitte ohne Zugang zum Meer galt. In allen anderen Gegenden mit Ausnahme vom Nordwesten galt die Warnstufe Gelb. Angesichts der andauernden Hitze gilt weiterhin, sich nicht über Gebühr der sengenden Sonne auszusetzen. Empfohlen wird auch, möglichst viel zu trinken und tunlichst schattige Plätze aufzusuchen. Auch Sport unter freiem Himmel ist derzeit nicht ratsam. Bereits am Freitag gilt die Hitzewelle als beendet: Dann werden lediglich Temperaturen knapp unter 35 Grad erwartet. Das ist zwar noch immer heiß, aber lange nicht so extrem wie an den vergangenen Tagen. Ab Samstag soll das Quecksilber sogar noch etwas weiter sinken. Die Nachtwerte bleiben jedoch mit über 23 Grad nervig hoch. Wie lange die relativ "normalen" Sommertemperaturen anhalten, ist völlig unklar. Im vergangenen Jahr war die Insel im Sommer von gleich vier Hitzewellen heimgesucht worden. Die jetzt zu Ende gehende ist die zweite im laufenden Jahr.