Die Nationalpolizei hat auf Mallorca eine Gruppe Niederländer festgenommen, die in ihrem Hotel größere Schäden angerichtet haben sollen. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ versuchten die neun jungen Männer am vergangenen Sonntag, ohne vorherigen Check-out rasch die Insel in Richtung Heimat zu verlassen.

Der Zeitung zufolge waren die Urlauber im MII Palma Bay Club Ressort in s’Arenal an der Playa de Palma untergebracht. Dort belegten die 18 bis 20 Jahre alten Niederländer insgesamt drei Zimmer, zwei davon nebeneinander. Ähnliche Nachrichten Vom Balkon: Deutscher Urlauber pinkelt Souvenirladen an der Playa de Palma auf die Markise Doch nebeneinander war den jungen Männern offenbar nicht nah genug. Dem Medienbericht zufolge schlugen die Urlauber ein „großes Loch“ in die Mauer zwischen den Zimmern 1603 und 1604. Überdies fiel dem Zimmerpersonal nach der überstürzten Abreise ein „zerstörter Fernseher“ im dritten Zimmer (1611) auf. Die Mitarbeiter des Hotels alarmierten daraufhin die Polizei, die die neun jungen Männer am Flughafen Son Sant Joan in Palma aufspürte. Den geplanten Heimflug mussten die Urlauber infolgedessen verschieben, die Beamten nahmen die Gruppe an Ort und Stelle fest. Am Montag wurden die Niederländer einer Haftrichterin vorgeführt, der gegenüber sie die Aussage verweigerten. Die Richterin setzte die neun Männer unter Auflagen auf freien Fuß. Ihre Reisepässe, so die Zeitung unter Berufung auf Behördenangaben, mussten sie bis zur Hinterlegung der Schadenssumme (2.070 Euro) zurücklassen.