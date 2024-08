Wie es den afrikanischen Straßenhändlern geht, die an der Playa de Palma seit vielen Jahren zum Inventar gehören, ist vielen ein großes Rätsel. Jetzt äußerte sich einer der vor allem aus dem Senegal stammenden Männer, und das mit unerwarteten Statements. Er verdiene am Ballermann mehr als in Deutschland, sagte einer dieser "Helmuts" dem deutschen Internet-Auftritt "Der Westen". "Helmuts" nennen sich die Afrikaner spaßeshalber selbst.