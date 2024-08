Ein Taucher ist am Mittwoch in einer Meereshöhle nahe Porto Cristo im Osten von Mallorca ohnmächtig geworden und musste von Helfern gerettet werden. Wie die Nationalpolizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen 20-Jährigen, der nach dem Vorfall ins Krankenhaus von Manacor gebracht werden musste.

Die Cueva del Dimoni (Teufelshöhle) gilt unter Tauchern als sehr beliebt. Der junge Mann war den Angaben zufolge mit zwei Freunden unterwegs. Diese verloren ihren Bekannten aus den Augen und konnten nur seine Laterne auf dem Meeresboden erkennen. Wenig später fanden sie ihn bewusstlos an der Wasseroberfläche treibend vor und zogen ihn an eine trockene Stelle. Einer der Taucher konnte sich mit Schreien bemerkbar machen. Passanten an der Küste konnten Hilfe holen. Feuerwehrleute, Rettungssanitäter und Polizisten schafften es, den Mann aus der verwinkelten Höhle zu bergen. Der Taucher sollte eigentlich zum Son-Espases-Krankenhaus gebracht werden, wurde aber wegen des Ernstes der Lage bereits im unweit von Portocristo befindlichen Krankenhaus abgeliefert. Vor Mallorca befinden sich zahlreiche Meereshöhlen. Vor allem im Inselosten, wo die Steilküste hoch ist, ist es möglich, hineinzuschwimmen. Allgemein wird allerdings eindringlich davor gewarnt, sich als unbedarfter Schwimmer dorthin zu begeben.