Ein ungewöhnlicher Zwischenfall sorgt in der Welt der auf Mallorca immer mal wieder auftauchenden Superyachten derzeit für Schlagzeilen. Vor der Küste Neapels sind die beiden Giganten der Meere, die Lady Moura und die Venus, kollidiert. Beide Yachten sind Stammgäste in den exklusiven Häfen der Insel und gehören zu den größten und luxuriösesten ihrer Art.

No me lo van a creer pero nos chocaron el yate mientras estábamos en Nápoles. Les cuento ☕️… el yate de Steve Jobs fundador de Apple (ahora de su esposa Laurene), nos pegó mientras estábamos anclados frente a Nápoles. Yo quisiera saber que andaba haciendo el capitán y la… pic.twitter.com/R1XVzZFGkD — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 7, 2024

Die Lady Moura, ein 105 Meter langer Koloss und seit Jahren ein fester Bestandteil des Club de Mar in Palma, wurde am vergangenen Sonntag von der 78 Meter langen Venus leicht gestreift. Der Vorfall wurde von Ricardo Salinas, dem mexikanischen Besitzer der Lady Moura, auf X festgehalten und zeigt, wie die Venus sich langsam der Lady Moura nähert und sie touchiert. Salinas kommentierte das Geschehen sarkastisch: "Ich würde gerne wissen, was der Kapitän und die Mannschaft gemacht haben, als sie eine Yacht von der Größe der meinen nicht vor sich sahen."

Windstoß als Ursache

Augenzeugen haben dagegen eine eher nüchterne Erklärung für den Zwischenfall: Ein plötzlicher Windstoß, der innerhalb weniger Minuten von einer leichten Brise auf beachtliche 55 Knoten zunahm, soll die beiden vor Anker liegenden Yachten aneinander gedrückt haben.

Trotz der unterschiedlichen Kettenlängen und der Tatsache, dass keines der beiden Schiffe den Anker zog, kam es zur Kollision. "Keines der beiden Boote zog den Anker, obwohl das andere Boot eine doppelt so lange Kette trug, wie in der Wassertiefe, in der sie sich befanden, zu erwarten war. Beide Kapitäne unterhielten sich unmittelbar nach dem Vorfall über notwendige kleinere Reparaturen", heißt es in dem Bericht.

Prominente Besitzer

Sowohl die Lady Moura als auch die Venus sind eng mit prominenten Persönlichkeiten verbunden. Die Lady Moura, 1990 vom Stapel gelassen und 2021 für 125 Millionen US-Dollar verkauft, ist ein Symbol für Luxus und Exklusivität. Die Venus hingegen wurde vom Apple-Mitbegründer Steve Jobs in Auftrag gegeben und nach seinem Tod seiner Witwe Laurene Powell Jobs übergeben.

Mallorca als gemeinsame Heimat

Dass sich ausgerechnet diese beiden Megayachten vor der Küste Neapels begegnet sind, ist kein Zufall. Sowohl die Lady Moura als auch die Venus sind regelmäßig in den Häfen Mallorcas zu Gast und gehören zu den bekanntesten und meistfotografierten Yachten der Insel. Der Zwischenfall vor Neapel zeigt, dass auch die größten und luxuriösesten Yachten nicht vor den Launen des Meeres und den Herausforderungen der Navigation sicher sind. Dennoch bleibt dieser Vorfall ein kurioses Kapitel in der Geschichte dieser beiden außergewöhnlichen Schiffe.