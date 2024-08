Ein obdachloses Ehepaar hat sich vor einer ehemaligen Bankfiliale in der Nähe des Bahnhofs von Palma de Mallorca häuslich eingerichtet. Dabei habe sich jede Menge Unrat angehäuft, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Donnerstag. Die Anwohner des Hauses seien gar nicht begeistert. Der Müllhaufen sehe schließlich nicht nur hässlich aus, es stinke auch gewaltig. Die Situation stelle nach Angaben der dort lebenden Personen eine Gefahr für die Gesundheit dar. Die hohen Temperaturen würden die Umstände erschweren.

In dem Haus befinden sich dem Bericht zufolge allerdings noch zahlreiche bewohnte Appartments, deren Mieter oder Besitzer gar nicht erfreut sind. Aber das ist kein Einzelfall. In dem umliegenden Gebiet gibt es viele Obdachlose, die sich in alten Gebäudeeingängen niederlassen. Das habe in vielen Straßen zu einer starken Verwahrlosung, Vermüllung, Graffitis an Hauswänden und üblen Gerüchen geführt.

Das Problem ist in der Inselhauptstadt nicht unbekannt. Viele Menschen können sich auf Mallorca und vor allem in der Inselmetropole Palma kein Dach über dem Kopf leisten. Nach Informationen des Ministers für soziale Angelegenheiten Guillermo Sánchez leben überwiegend in Palma etwa 440 Personen in extremer Armut, und die Tendenz steigt.

Der für viele Insulaner nahezu unbezahlbare Wohnraum sorgte dieses Jahres für Demonstrationen gegen Massentourismus. Zu viele Urlauber und Menschen, die sich hier Immobilien auf der Insel kaufen, hätten zu dieser Lage geführt.