Die erneute Hitzewelle auf Mallorca hat am Donnerstag ihren Höhepunkt erreicht. Örtlich wurden nach Angaben des Aemet-Wetterdienstes 40 Grad erreicht, in Palma waren es 39. Im Südwesten und Süden galt den ganzen Tag lang die Warnstufe Orange.

Es ist nicht ratsam, sich längere Zeit unter der sengenden Sonne aufzuhalten. Zudem sollte man viel trinken und Schattenplätze aufsuchen. Gelegentliches Abduschen mit kühlem Wasser kann auch nicht schaden.

Am Freitag schwächt sich die Hitzewelle jedoch wieder etwas ab. Dann werden nur noch 37 Grad erreicht. Mit Höchstwerten um 36 Grad wird das Wochenende ebenfalls heiß, wenn auch nicht mehr so ganz extrem. Erst in der kommenden Woche könnten die Werte wieder auf erträglichere 33 Grad absinken.

Am Mittwoch waren die 40 Grad noch nicht erreicht, das Quecksilber blieb deutlich darunter hängen: Am heißesten war es an der Balearen-Universität mit 37,3 Grad. Auf Rang 2 folgt Llucmajor mit 36,9 Grad vor Porreres (36,6 Grad), die Dic-Oest-Mole (35,7), Sineu (35,2), das Kap Blanc (35 Grad) und Colònia de Sant Pere (34,4 Grad).