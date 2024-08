Für Mallorca setzte es am Donnerstag zwei weitere olympische Medaillen. Zunächst holte Joan Toni Moreno im Canadier-Zweier über 500 Meter an der Seite seines Partners Diego Dominguez Bronze. Nur zwanzig Minuten tat es ihm im Kajak-Vierer Marcus Cooper Walz nach. Drei Tage vor Ende der Olympischen Spiele in Paris steht bislang dreimal Edelmetall auf der Habenseite des balearischen Sports.

Auf dem Wasser in Vaires-sur-Marnes musste sich das spanische Duo nur seiner Konkurrenz aus China (Gold) und Italien (Silber) geschlagen geben. Der Canadier-Spezialist Moreno, 24, trainiert unter anderem in seinem Heimatverein in Puerto de Pollença, dem Real Club Náutico. Lautstarke Unterstützung, so die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“, sei von den Rängen gekommen. Dort peitschten Angehörige und Freunde den Mallorquiner und seinen Partner Dominguez in die Medaillenränge.

Nur zwanzig Minuten später bestritt der spanische Kajak-Vierer das Finale über 500 Meter. Mit an Bord: Cooper Walz vom Real Club Náutico Portopetro auf Mallorca. Am Ende ging der Sohn eines englischen Vaters und einer deutschen Mutter mit seinen Teamkollegen ebenfalls als Dritter über die Ziellinie.

Auf dem Podest stand der 29-Jährige, der auf Mallorca seine gesamte Kindheit verbrachte, schon etliche Male, auch bei Olympischen Spielen. In Rio de Janeiro holte er im Einer-Kajak über 1000 Meter Gold, vier Jahre später in Tokio im Vierer Silber. Dazu kommen zahlreiche Medaillen, darunter viermal Gold, bei Weltmeisterschaften.

Bereits zu Wochenbeginn war die 3x3-Basketballerin Juana Camilión mit einer Silbermedaille im Gepäck nach Mallorca heimgekehrt. Die 25-Jährige unterlag mit der spanischen Mannschaft im Finale knapp 16:17 dem deutschen Quartett. Camilión kam in Argentinien auf die Welt und wurde in jungen Jahren eingebürgert. Sie lebt in Palmas Strandviertel El Molinar.