Das Rathaus von Puigpunyent auf Mallorca hat am vergangenen Sonntagabend eine umfassende Wasserabschaltung in der Gemeinde angekündigt. Nach Angaben des Rates wird die Absperrung zwischen 23 und 11 Uhr erfolgen. Die Gemeindeverwaltung empfiehlt, den Wasserhahn nicht aufzudrehen, um das Wasser in den Leitungen nicht zu verbrauchen und die Wiederherstellung der Versorgung zu unterstützen.

Der Gemeinderat hat bereits eine Verordnung mit einer Reihe von Maßnahmen zur Bewältigung der Wasserversorgungsprobleme erlassen. So hat Puigpunyent als Reaktion auf die Dürre auf ganz Mallorca, den Mangel an Niederschlägen und den erhöhten Wasserverbrauch in den Sommermonaten eine Reihe von Verboten erlassen. Nach Angaben des Rathauses sind die Wasserstände in den Brunnen niedriger als normal, so dass Entscheidungen getroffen wurden, um dieser schwierigen Wasserversorgungssituation zu begegnen. Ähnliche Nachrichten Heftige Gewitter kommen nach Mallorca: So lange ist es noch extrem heiß Mehr ähnliche Nachrichten Nach der Regulierungsverordnung müssen Bewohner von Puigpunyent vorerst auf die Verwendung von Wasser aus dem öffentlichen Netz zum Füllen von privaten Schwimmbädern und zur Bewässerung von privaten Gärten, Kleingärten, Bäumen, Grün- und Sportflächen verzichten. Gleiches gilt für die Verwendung von Wasser zur Reinigung von Straßen, Terrassen, Innenhöfen, Autos oder ähnlichem sowie zur Verwendung von Wasser für andere Freizeit- oder Erholungszwecke. Derweil versprechen die Vorhersagen für das Wetter der kommenden Tage ein bisschen Regen. Gewitter werden angekündigt. Daneben sinken die Temperaturen von heutigen 35 Grad auf nur noch 29 Grad. Mehr Informationen über das kommende Wetter: hier klicken. Neben Puigpunyent haben weitere Orte auf Mallorca Maßnahmen zum Wassersparen ergriffen. Auch hier fließt das lebenserhaltende Element nur stundenweise aus dem Hahn. Welche Gemeinden sich jetzt in Verzicht üben, erfahren Sie hier.