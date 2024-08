Die Resilience Lady, das dritte Megakreuzfahrtschiff von Virgin Voyages, hat Mallorcas Inselhauptstadt Palma ihren ersten Besuch abgestattet. Das zum Firmenimperium von Richard Branson gehörende Schiff ist baugleich mit der Scarlett Lady und der Valiant Lady, zwei Kreuzfahrtschiffen, die in jüngster Vergangenheit bereits in Palma vor Anker gingen.

Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ ist geplant, dass die Resilience Lady in diesem Sommer im Rahmen von zwei Mittelmeerkreuzfahrten zweimal in Palma anlegt. Deutlich öfter wird das Schwesterschiff Scarlett Lady auf den Balearen zu sehen sein – zwölfmal im Hafen von Palma und sogar zweiundzwanzigmal vor Ibiza.

Das Schiff, das mit einem dieselelektrischen Hybridantrieb ausgestattet ist, gehört zu einer neuen Generation umweltfreundlicher Kreuzfahrtschiffe. Der Zeitung zufolge verfügt es über ein fortschrittliches Filter- und Emissionsreinigungssystem. Vom Stapel der Werft Sestri Ponente im italienischen Genua lief die Resilience Lady im vergangenen Mai. Mit einer Länge von 278 Metern und einer Breite von 38 Metern bietet das Schiff Platz für 2.770 Passagiere und 1.160 Besatzungsmitglieder.

An Bord finden die Gäste exklusive Kabinen und eine Vielzahl von gastronomischen Einrichtungen. Zu den Besonderheiten, so das Lokalblatt weiter, gehören ein Shop mit angeschlossenem Schallplattenstudio und ein Tattoostudio. Der dekorative Ton des Schiffes ist modern in neutralen Farben gehalten, ein Hauch von Rot weist auf die Unternehmensfarbe der Reederei hin. Nach Sonnenuntergang leuchtet ein ausgeklügeltes Lampensystem das Schiff auf spektakuläre Weise aus. „Es ist eine besondere Option im Tourismussektor“, so ein Sprecher von Virgin Voyages.

Auf Mallorca traf die Resilience Lady aus dem süditalienischen Neapel ein. Nach einem Zwischenstopp in Barcelona ging es der Zeitung zufolge am Sonntag weiter nach Palma. An Bord befinden sich dem Unternehmen zufolge ausschließlich Gäste aus den USA und Großbritannien, insgesamt 2.396.