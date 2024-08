Die örtliche Polizei von Calvià hat am Sonntagabend einen niederländischen Urlauber verhaftet, der zuvor Gäste und Mitarbeiter zweier Cafés in Santa Ponça verbal und tätlich angegriffen haben soll. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ ereigneten sich die Vorfälle gegen 19 Uhr an der Strandpromenade des bei deutschen Touristen beliebten Mallorca-Hotspots.

Demnach pöbelte der nur in Badeshorts bekleidete Tourist aus unersichtlichen Gründen zunächst Gäste der Bar Acapulco an. Dabei, so die Zeitung, habe er in vereinzelten Fällen auch zugeschlagen. Anschließend floh der Niederländer vor der aufgebrachten Menge in das nahegelegene Restaurant Empatheia. Auch dort sei der Mann gegenüber Gästen und einem Mitarbeiter übergriffig geworden, so das MM-Schwesterblatt weiter. Einem Koch, der ihn in die Schranken habe weisen wollen, habe er einen Faustschlag verpasst. Nach dem tätlichen Angriff verließ er fluchtartig das Lokal und gönnte sich ein Bad im Meer. Währenddessen alarmierten die Mitarbeiter des Restaurants die Polizei. Ähnliche Nachrichten Sechs Jugendliche nach Tötung eines Holländers auf Mallorca in U-Haft Als die Beamten am Strand eintrafen, hielt sich der Niederländer weiterhin im Wasser auf. Von den Restaurantmitarbeitern mit Hinweisen zu dem Mann ausgestattet, spürten die Ordnungshüter diesen wenige Meter vom letzten Tatort entfernt auf. Von der Küste aus forderten die Polizisten den Mann auf, das Wasser zu verlassen. Auf einem Video, das ein Gast vom Restaurant aus machte und anschließend der Zeitung zur Verfügung stellte, ist zu erkennen, dass der schlagkräftige Niederländer der Bitte der Beamten nur widerwillig nachkam. Kaum hatte der Tatverdächtige das Meer verlassen, nahmen die beiden Beamten den Mann am Ufer fest. Polizeiangaben zufolge wollte sich der Niederländer auch auf der Rückbank des Streifenwagens nicht beruhigen. Er soll derart kraftvoll gegen die Trennwand geschlagen haben, dass diese beschädigt worden sei. Gleichzeitig habe er die Beamten mit den Worten bedroht, er werde sie töten und sie wüssten nicht, wer er sei. Die Polizei von Calvià bestätigte den Vorfall gegenüber „Ultima Hora“ und nahm Ermittlungen in dem Fall auf. Der Niederländer soll in den nächsten Stunden dem Haftrichter vorgeführt werden.