In s'Alqueria Blanca, einer kleinen Ortschaft in der Gemeinde Santanyí auf Mallorca, haben Anwohner am Mittwoch die Besetzung eines leerstehenden Hauses vereitelt. Das Wohngebäude in der Calle Quintana, das unlängst von im Ausland lebenden Investoren erworben wurde, war am Morgen von einer dreiköpfigen Familie besetzt worden. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ hervorgeht, organisierten aufmerksame Nachbarn spontan eine Protestaktion vor dem besetzen Haus.

Um möglicherweise Schlimmeres zu verhindern, eilten auch Santanyís Bürgermeisterin Maria Pons samt ihrem Leiter des Sozialamtes und Beamten der örtlichen Polizei und Guardia Civil zum Ort des Geschehens. Ihr Anliegen sei gewesen, zwischen den Anwohnern und den Hausbesetzern – einem Ehepaar mit einem kleinen Mädchen – zu vermitteln und diese zum freiwilligen Abzug zu bewegen, so das Lokalblatt weiter. Nach einem Gespräch in dem besetzten Haus willigte die Familie ein, von einer weitere Besetzung Abstand zu nehmen und das Gebäude umgehend zu verlassen. Ähnliche Nachrichten Weil er Hausbesetzer aussperren wollte: Polizei nimmt verärgerten Anwohner in Palma fest Auf Bitten der Bürgermeisterin ließ die aufgebrachte Menge an Protestierenden die Familie unbehelligt ziehen. Nach Darstellung der Zeitung trugen das schnelle Eingreifen der Behörden und die Kooperation der Anwohner maßgeblich zur friedlichen Lösung des Konflikts bei. Der Vorfall unterstreicht die wachsende Besorgnis unter Mallorcas Bürgern über Hausbesetzungen. In s'Alqueria Blanca sind nach Angaben von „Ultima Hora“ gegenwärtig drei bis vier Häuser illegal besetzt. Die Einwohner argwöhnen, dass eine organisierte Bande hinter diesen Aktionen stecken könnte. Die Vorfälle haben einerseits die Bewohner der Gemeinde hinsichtlich dieser Problematik sensibilisiert, andererseits Fragen zur Sicherheit leerstehender Häuser aufgeworfen. Der jüngste Vorfall zeigt, welche Ausmaße das Thema Hausbesetzung auf Mallorca angenommen hat. Kritiker der derzeitigen Rechtslage dringen auf eine Verschärfung entsprechender Gesetze. Illegale Bewohner mit juristischen Mitteln wieder loszuwerden, sei nur mit viel Geduld und Unterstützung von Anwälten zu erreichen.