Nach drei hektischen Tagen ist am Flughafen von Palma de Mallorca sinnbildlich nach dem Sturm wieder Ruhe eingekehrt. Wegen des Dana-Unwetters in den vergangenen Tagen wurden rund 395 Flüge gestrichen, wovon Zigtausende von spanischen und internationalen Fluggästen betroffen waren.

Wie die spanischen Journalisten-Kollegen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichteten, ist die Atmosphäre am Abflugterminal von Son Sant Jaon von absoluter Ruhe und Normalität geprägt. An diesem Samstag, also mitten in der Saison, finden insgesamt über 1000 Flugbewegungen statt.

Wie gewohnt sind die Terminals voller Menschen, die darauf warten einzuchecken und die zahlreichen Restaurants, Bars und Cafes sind voller Besucher. Der spanische Flughafen-Betreiber AENA teilte der "Ultima Hora" mit, dass es am Vormittag des Samstags keine Flugausfälle gab und die wenigen Verspätungen, die sich ereignet haben, völlig im normalen Bereich gewesen seien. Zwar werden noch vereinzelt am Samstag Schauer auf Mallorca erwartet, doch der staatliche meteorologische Dienst von Spanien, Aemet, geht von keinen heftigen Unwettern aus.

In den vergangenen Tagen brachte das Tiefdruckgebiet Mallorca und anderen spanischen Mittelmeergebieten heftige Regenschauer, Gewitter, Hagel und Sturmböen. Dabei galt am Mittwoch die zweithöchste Alarmstufe Orange des nationalen Wetterdienstes Aemet für die Balearen und für Teile der Autonomen Gemeinschaften Andalusien, Murcia, Valencia und Katalonien.