Vier deutsche Touristen sind am Dienstag von der Guardia Civil festgenommen worden, nachdem sie einen 70-jährigen Taxifahrer auf Mallorca mutmaßlich brutal angegriffen hatten. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, ereignete sich der Vorfall an einem Landhotel in der Gemeinde Petra.

Der Taxifahrer soll die Touristen zuvor im Morgengrauen in El Arenal aufgenommen und zu ihrem Zielort gebracht haben. Nach der Ankunft im Landhotel soll einer der Deutschen sein Mobiltelefon vermisst haben, was zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Taxifahrer geführt haben soll. Im Verlauf des Streits soll die Lage dann derart eskaliert sein, dass die Urlauber auf den 70-Jährigen brutal einschlugen. Ferner sollen die vier Deutschen versucht haben, das Handy des Taxifahrers zu zerstören, um zu verhindern, dass dieser um Hilfe rufen kann. Trotz der Schläge gelang es dem Taxifahrer jedoch, den Notruf 112 zu wählen. Kurze Zeit später traf eine Patrouille der Guardia Civil am Tatort ein und nahm einen der Verdächtigen vor Ort fest. Die drei Freunde des Festgenommenen konnten wenige Stunden später verhaftet werden. Nach ihrer Festnahme sollen die Urlauber zudem versucht haben, die Polizisten und das mutmaßliche Opfer mit Geld zu bestechen, damit diese von einer Anzeige absähen. Der Taxifahrer wurde der Meldung zufolge unter anderem mit zwei gebrochenen Rippen und einem Blutgerinnsel im Kopf in das Großklinikum Son Llàtzer in Palma eingeliefert. Die Guardia Civil nahm die Ermittlungen auf, um weitere Details zum Tathergang zu klären. Der Vorfall löste auf der Insel große Bestürzung aus.