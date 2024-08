An der Touristenmeile Playa de Palma auf Mallorca hat sich ein tödlicher Badeunfall ereignet. Dabei ist am Sonntagabend ein Sechsjähriger ums Leben gekommen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, ist der Junge in einem Hotelpool ertrunken. Eine für Montag angeordnete Autopsie soll noch mehr Klarheit in den Todesfall bringen.