Der australische Schauspieler Chris Hemsworth, bekannt für seine Rolle als Thor in den Marvel-Filmen, befindet sich derzeit auf Mallorca. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" nimmt der Hollywoodstar an den Dreharbeiten für die Reality-Show Limitless with Chris Helmsworth teil, die auf Disney+ ausgestrahlt wird.

Im Mittelpunkt der aktuellen Aufnahmen steht das Psicobloc, eine Form des Freikletterns über dem Wasser. Die Südküste Mallorcas bietet mit ihren Steilklippen ideale Bedingungen für diese Extremsportart. Die Insel gilt als beliebtes Ziel für Psicobloc-Enthusiasten und hat in der Vergangenheit bereits prominente Vertreter dieser Sportart wie Chris Sharma und Jason Momoa angezogen. Dem Blatt zufolge liegt die Produktion vor Ort in den Händen der Produktionsfirma Palma Pictures. Hemsworths Anwesenheit hat sowohl bei Einheimischen und Zuschauern als auch in den örtlichen Medien für Aufsehen gesorgt. Erst vor wenigen Tagen überraschte der Schauspieler das Publikum bei einem Konzert von Ed Sheeran, als er sich kurzzeitig ans Schlagzeug setzte. Ähnliche Nachrichten Dieser Hollywood-Schauspieler urlaubte kürzlich auf den Balearen Im Rahmen der Reality-Show wird der Marvel-Superheld vor verschiedene körperliche Herausforderungen Herausforderungen gestellt, darunter Schwimmen in der Arktis, Klettern und Fasten. Die Show zielt darauf ab, die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit auszuloten und seine Stresstauglichkeit unter Beweis zu stellen. Neben seiner Filmkarriere ist Hemsworth auch für seine Beziehung zur spanischen Schauspielerin Elsa Pataky bekannt. Das Paar gehört zu den bekanntesten in der Unterhaltungsbranche. In diesem Jahr war Hemsworth zudem in der Mad Max-Vorgeschichte Furiosa zu sehen, in der er in die Rolle des Bösewichts Dementus schlüpfte. Die Dreharbeiten auf Mallorca zeigen einmal mehr, wie attraktiv die Insel für internationale Produktionen ist. Um das Thema Filmbusiness ist mittlerweile eine eigenständige Branche entstanden, die zahlreichen Menschen ganzjährig ein Auskommen sichert.