Das Wetter auf Mallorca kommt nicht zur Ruhe. Nach den stellenweise heftigen Regenfällen vom Dienstag setzt sich die Unwetterlage weiter fort. Auch für Mittwoch wird die Wetterwarnung der Stufe Orange weiter aufrechterhalten. Der staatliche Wetterdienst hat sie für ganz Mallorca in der Zeit von 8 bis 18 Uhr ausgerufen. Auch alle anderen Baleareninseln sind davon betroffen.

Aktuell wird vor Starkregen gewarnt, stellenweise wird bis zu 90 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Dazu kommen schwere Gewitter und orkanartige Windböen mit über 120 km/h. Wer am Mittwoch Aktivitäten plant, kann sich vorab informieren, wo es genau auf der Insel regnet oder regnen wird. Unter diesem Link finden Sie das Regenradar der Aemet.

Laut aktueller Vorhersagen werden alle Wetterwarnungen für Mallorca am Donnerstag aufgehoben sein. Einzig für die Küsten der Nachbarinsel Menorca gilt dann noch die Warnstufe Gelb. Durch die Regenfälle wird es am Donnerstag noch ein wenig frischer sein, mit Werten zwischen 23 Grad in Valldemossa und 29 Grad in Alcúdia.

Am Freitag und Samstag sollen die Temperaturen wieder auf ein sommerliches Niveau steigen. Es wird insgesamt freundlicher mit mehr Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Für Samstag sind aktuell bis 33 Grad in Palma de Mallorca, Sóller und Santanyí sowie bis 34 Grad in Maria de la Salut angesagt.

So hat der Flugplan am Airport von Palma de Mallorca am Dienstagnachmittag ausgesehen.

Schon am Dienstag hatten sich schon heftige Regenfälle über der Insel ergossen. Am Nachmittag waren Straßen überflutet, kaum passierbar und es bildeten sich Sturzbäche. Darüber hinaus war auch der Flugverkehr am Airport von Palma de Mallorca betroffen. Es kam zu zahlreichen Verspätungen und es sind Flüge umgeleitet worden. Hier finden Sie alle Informationen zum aktuellen Flugplan.