Mit dem Ende des Augusts sind auch die Sommerferien beendet und die Behörden auf Mallorca kehren zu ihrer Arbeit zurück. Schon vor Wochen und Monaten wünschten sich die Bürger von Palma Reparaturarbeiten an verschiedenen Orten in der Balearen-Hauptstadt. An diesen ist teilweise aus Sicherheitsgründen besondere Vorsicht geboten. MM stellt fünf Stellen dieser Art in Palma vor.

Die gepflasterte Fahrbahn an der Ampel, wo die Straße Antoni Marqués die Fußgängerzone Blanquerna im Viertel Bons Aires überquert, ist ein bisschen eingesunken. Vor allem die Kuhle vom Abwasserkanal in der Mitte der Fahrbahn bis zum Überquerungsstreifen ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben. Vorbeugend wäre eine vergleichsweise kostengünstige und leicht umsetzbare Reparatur jetzt vernünftig.

Zweitens ist der Boden des Bürgersteigs an der Bushaltestelle vor dem Kaufhaus El Corte Inglés an dem Boulevard Alexandre Rosselló eingesunken. Fahrgäste müssen hier beim Aussteigen besonders vorsichtig sein. Das Gleiche gilt auch für gewöhnliche Fußgänger an dieser Stelle. Darüber hinaus wünschen sich die Bürger Palmas am gleichen Boulevard, vor der Hausnummer 27, die Erneuerung der Einfassung des Bürgersteigs sowie die Baumeinfassungen desselben.

Viertens warten die Anwohner der Straße General Ricardo Ortega auf den Beginn der Sanierungsarbeiten dieses Streifens, die in der vorletzten Plenarsitzung der Stadtverwaltung in 2023 beschlossen wurden. Gewünscht sind mehr Beleuchtung, die Sicherung der Bäume dort sowie Arbeiten am Bürgersteig. Außerdem soll die Politik eine Fahrradspur schaffen.

Zu guter Letzt sei auf die geöffneten Türen eines elektrischen Schaltkastens in einer der Mauern des Parks Krekovic hingewiesen. Dieser befindet sich im Südosten von Palma. Aus Sicherheitsgründen gehören die Türen besser verschlossen.