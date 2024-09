Die Mehrzahl der Frauenmorde in Spanien werden während der Urlaubszeit, an Feiertagen und an Wochenenden verübt. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Analyse der Generalstaatsanwaltschaft hervor. Das liege vor allem daran, dass die Koexistenz von Paaren während jener Tage intensiver sei.

61,5 Prozent der Taten wurden den Angaben zufolge an Wochenenden oder Feiertagen verübt, an Arbeitstagen waren dies 38,5 Prozent. 40 Prozent der ermordeten Frauen stammten aus einem anderen Land, die Herkunft gelte dabei durchaus als Risiko. Häusliche Gewalt bishin zu Morden ist in Spanien seit vielen Jahrzehnten ein großes Problem. Anders als in anderen Ländern wird jedoch erheblich konsequenter gegen diese Art von Kriminalität vorgegangen. Die Täter werden in der Regel hart bestraft. In den vergangenen Jahren schärfte sich im Land das Bewusstsein für häusliche Gewalt. Die Zahl der Protestkundgebungen nahm kontinuierlich zu. Wird ein solcher Fall bekannt, mobilisieren sich in der Regel viele Bürger.