Der Sommer auf Mallorca neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. In der neuen Woche steht ein spürbarer Wetterumschwung bevor, der die Insel in großen Schritten Richtung Herbst bringen wird: Neuer Regen und wesentlich frischere Temperaturen stehen in den nächsten Tagen an.

Erst einmal geht die neue Woche am Montag spätsommerlich los. Vor allem im Süden und Südwesten der Insel wird es freundlich und sonnig werden. Dazu sind laut des staatlichen Wetterdienstes Aemet folgende Topwerte angekündigt: 28 Grad in Palma de Mallorca, Andratx und Llucmajor, Artà bei 29 Grad sowie Santanyí bis 27 Grad. Stellenweise kann der Himmel auch bewölkt sein, Regen ist am Montag aber nicht angekündigt.

Am Dienstag wird es auf Mallorca minimal wärmer. Örtlich sind sogar bis 29 Grad möglich, unter anderem in der Inselmitte in Sa Pobla. Oft wird es dabei sonnig mit nur wenigen Wolken bleiben. Im Osten der Insel kann es öfter zuziehen. Am Mittwoch steht voraussichtlich erst einmal der letzte richtige Strand- und Sommertag auf der Insel an.

Denn spätestens ab Donnerstag sind neue Schauer angekündigt. Ein Blick auf die aktuellen Wettervorhersagen des staatlichen Wetterdienstes zeigen: Es wird nicht nur nass, sondern auch deutlich kühler. Mit dem Regen sollen die Tageshöchstwerte am Freitag purzeln – 22 Grad werden es dann in Campos und Maria de Salut, 23 Grad in Palma de Mallorca und 19 Grad im Bergdorf Valldemossa.

Dann wird es im Balearenmeer deutlich wärmer sein als an Land. Aktuell sind es rund 27 Grad im Meer vor Mallorca. Laut aktueller Aussichten sollen sich die Regenschauer bis in den Freitag ziehen und auch flotten Wind mit sich bringen. Wie sich das Wetter auf Mallorca danach verhält, bleibt abzuwarten. Auf der Insel hat es schon im Oktober, beispielsweise vor zwei Jahren, Hitzewellen mit bis zu 40 Grad gegeben.