In der Aragón-Ausfallstraße in Palma de Mallorca hat ein Mann in einem bekannten spanischen Restaurant versucht, nach einem lukullischen Mahl mit drei Tellergerichten, einer ganzen Flasche Wein, Nachtisch und Kaffee die Zeche zu prellen.

Doch er wurde am Donnerstagabend laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Montagverfolgt. Einige Nationalpolizisten kamen dem Restaurantbetreiber zur Hilfe und holten den Kriminellen ein, der dann festgenommen wurde. Der Mann hatte Tintenfischringe, ein Büffelfilet und noch in galicisches Steak vertilgt. Als ein Kellner von ihm gegen 23.30 Uhr die Bezahlung verlangte, schlug der Gast diesem das Kartenlesegerät aus der Hand. Dann stand er auf und rannte einfach weg. Der Festgenommene ist ein Altbekannter der Polizei. Er hatte in einem Obdachlosenheim Übernachtiungsgesellen bstohlen. Zechprellerei ist ein durchaus verbreitetes Phänomen auf Mallorca. In der Aragón-Straße befinden sich zahlreiche Restaurants, spanische wie auch chinesische und indische. Die Straße ist eine der großen Ausfalladern von Palma. Deswegen ist sie stark befahren. Zu den großen Straßen, auf denen man die Stadt verlassen kann, gehören ebenfalls die Riera-Avenida, die Avenida Manacor und der Camí de Jesús.