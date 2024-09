Vor aller Augen hat sich am Strand von Cala Millor im Osten von Mallorca ein Drama abgespielt: Ein betrunkener deutscher Tourist sackte am Freitagmittag gegen 13.05 zusammen und musste von Rettungsschwimmern an Land gezogen werden. Der Vorfall hatte sich im flachen Wasser 20 Meter vor der Küste ereignet.

Der gerettete Mann war völlig erschöpft und konnte kaum mehr atmen. Dem 63-Jährigen musste Sauerstoff zugeführt werden. Zwei Lokalpolizisten der Gemeinde son Servera standen den Helfern zu Seite und schafften es, den Mann zu stabilisieren.

Zu Badeunfällen kommt es auf Mallorca in der warmen Saison immer wieder. Manche Touristen überschätzen ihre Kräfte, andere geraten in Strömungen oder Strudel und können sich daraus nicht mehr befreien.

Derzeit halten sich noch Zehntausend Urlauber auf der Insel auf. Sie sind vor allem in Hotels an der Playa de Palma, in Cala Millor, in Cala Rajada und an der Playa de Muro sowie der Playa de Alúdia untergebracht. Ist es bewölkt wie am Sonntag strömen sie in Scharen nach Palma.