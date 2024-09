Am zurückliegenden Donnerstag hat das beliebte Palma Aquarium gemeinsam mit dem Elektrizitätsunternehmen Endesa in Palma de Mallorca auf seinen Gebäuden eine neue Solaranlage eingeweiht. Mit den mehr als 1000 Paneelen kann das Unternehmen bis zu 20 Prozent seines bisherigen Stromverbrauchs eigenständig produzieren. Außerdem wird es fortan in der Lage sein, 206 Tonnen CO2 jährlich einzusparen.

Der balearische Minister für Wirtschaft, Beschäftigung und Energie, Alejandro Sáenz de San Pedro, der Generaldirektor des Palma Aquariums, Joan Rams, und der Generaldirektor von Endesa auf den Balearen, Martí Ribas, nahmen an der Einweihung der Installationen teil. Gut ein Siebtel der gesamten Anlagenfläche befindet sich auf dem Dach über dem Haifischbecken. Weitere Paneele wurden auf dem Boden, auf dem Dach des Hauptgebäudes sowie auf einem Vordach platziert. Der Bau der Solaranlage wurde bereits im zurückliegenden Jahr begonnen und kürzlich fertiggestellt.

Mit der Maßnahme macht Palma Aquarium auf die Förderung von sauberen Energien aufmerksam. Endesa hat dieses Projekt schlüsselfertig durchgeführt, einschließlich Berechnung, Design, Herstellung, Lieferung, Transport, Versicherung, Installation und Inbetriebnahme der Eigenverbrauchsanlage. "Wir möchten die Umsetzung von Projekten, die natürliche Ressourcen nutzen, erleichtern und an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen", sagte der Versorger in diesem Zusammenhang.