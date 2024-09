Auf Mallorca: Größter Komplex zur Herstellung von grünem Wasserstoff und Ammoniak im Mittelmeerraum geplant

Die Go Energy Group aus den Vereinigten Arabischen Emiraten plant auf Mallorca den Bau des größten Komplexes für grünen Wasserstoff und Ammoniak im Mittelmeerraum. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" erfahren haben will, hat das Unternehmen dafür in der Gemeinde Llucmajor eine Fläche erworben, die etwa 400 Fußballfeldern entspricht.

Mit einer geplanten Investition von 200 Millionen Euro soll das Projekt ab 2027 in Betrieb gehen. Ziel sei, so das Blatt, täglich 300 Tonnen grünen Wasserstoff und Ammoniak zu produzieren. Diese Menge soll nicht nur den Bedarf der Balearen decken, sondern auch für den Export über den Hafen von Palma bestimmt sein.

Der Präsident der Go Energy Group, Curro Nicolau, betonte gegenüber "Ultima Hora" die Bedeutung des Vorhabens: "Das Projekt wird zur Schaffung von Hunderten von Arbeitsplätzen beitragen und stellt eine sehr feste Verpflichtung dar, die Balearen an die Spitze dieses neuen Energievektors zu stellen."

Kurios: Trotz des Dimension des Projekts liegen der Zeitung zufolge weder der Gemeinde Llucmajor noch der Balearen-Regierung offizielle Informationen vor. Das Unternehmen soll demnach um Treffen mit den Vertretern der Landesregierung gebeten haben, um die notwendige Unterstützung zu erhalten und die erforderlichen Verfahren einzuleiten.

Die Go Energy Group hat bereits Projekte im andalusischen Huelva und in Valencia gestartet und ist weltweit in der Entwicklung erneuerbarer Energie- und Industrieprojekte tätig. Auf Mallorca will das Unternehmen offenbar von einer Pipeline profitieren, die in Kürze zwischen der Anlage für grünen Wasserstoff in Lloseta und Cas Tresorer in Palma in Betrieb gehen soll.

Durch dieses Infrastrukturprojekt wird Mallorca zum ersten Wasserstoff-Hub im Südwesten Europas. Davon sollen 115.000 Haushalte und 2.000 gewerbliche und industrielle Verbraucher profitieren.