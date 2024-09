Früher als erwartet erreicht ein erneutes Regentief Mallorca. Losgehen mit dem Niederschlag soll es laut dem Wetterdienst Aemet am Samstagnachmittag, im Nordosten, Osten und Südosten gilt dann die Warnstufe Gelb. Temperaturtechnisch werden jedoch fast 30 Grad erreicht.

Bis dahin bleibt es sonnig: Am Freitag werden bei wenig Wind und viel Sonne 27 Grad erreicht. Nach der Ankunft des Niederschlagsgebiets bleibt es schmuddelig, und das bis zum Mittwoch der kommenden Woche. Immer wieder kann es teils heftig regnen, doch die Tagestemperaturen bleiben spätsommerlich warm.

Für Strandbesuche eignet sich der Samstagvormittag bis -mittag am besten, auch am Freitag lädt das ausgesprochen schöne Wetter und das mit 25 bis 26 Grad noch recht warme Meerwasser zu ausgiebigen Bädern ein.

Der Mittwoch war für die Jahreszeit fast zu kühl auf Mallorca. In den Deutschen-Hotspots lagen die Werte wie folgt: Artà (23,1 Grad), Sineu (23,4 Grad), Calvià (24,8 Grad) und Llucmajor (25,1 Grad). Der letztgenannte Ort war der wärmste auf der gesamten Insel, in der Serra d'Alfàbia war es mit 16,4 Grad am kühlsten.