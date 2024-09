Die Guardia Civil hat am Freitagabend einen 29-jährigen Mann an dessen Wohnort in Palmas de Mallorcas Vorort Marraxtí festgenommen. Ihm werden laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mindestens zwei schwere Angriffe auf Homosexuelle am Strand El Mago in Calvià vorgeworfen. Ein Haftrichter ordnete für den Verdächtigen Untersuchungshaft an. Ihm werden schwere Körperverletzungen zur Last gelegt, die als Hassverbrechen eingestuft werden.

Mit der Festnahme ist auch der Angriff auf einen 32-jährigen deutschen Badegast vom vergangenen Freitag aufgeklärt. Der Verdächtige soll den Deutschen und dessen Partner beim Selfie-Machen an einer Klippe beobachtet und unvermittelt angegriffen und von einer Klippe gestoßen haben. Das Opfer stürzte übereinstimmenden Medienberichten zufolge sieben Meter in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen. Ein früherer Vorfall soll sich den Ermittlern zufolge bereits im August ereignet haben, ebenfalls am El-Mago-Strand. Die Behörden gehen davon aus, dass der Festgenommene dort einen Mann mit einem Hammer und einem Stein angriff und schwere Verletzungen zugefügte. Im Anschluss an die mutmaßliche Tat flüchtete er. Ähnliche Nachrichten Nackt und bloß unter der Sonne: Das sind die beliebtesten FKK-Strände auf Mallorca Die Identifizierung des Täters sei durch Zeugenaussagen und Fotos ermöglicht worden, hieß es in der Meldung weiter. Die Guardia Civil, die dem Verdächtigen bereits auf der Spur war, nahm den Spanier wenige Stunden nach dem letzten Angriff vor seiner Wohnung in Marratxí fest. Dort soll der Verdächtige mit seinen Eltern leben. Die Behörden schließen nicht aus, dass es weitere Opfer geben könnte, und rufen mögliche Betroffene auf, sich zu melden. Die Ermittlungen dauern an. Die Playa El Mago ist ein beliebter FKK-Strand der sogenannten Dreifingerbucht in Portals Vells im Südwesten Mallorcas. Die Bucht ist auch bekannt als Treffpunkt für Homosexuelle. Bei Touristen ist sie nicht nur wegen des türkisgrünen Wassers beliebt, sondern auch aufgrund der schönen Steinformationen und der Höhlen. Die Playa wurde 1967 über Nacht weltberühmt, als Anthony Quinn dort den Film "Der Magier" drehte.