Kammermusik vom Feinsten auf Mallorca verspricht das Festival de Música Clásica Port de Sóller seinen Besuchern. Eingelöst wird dieses Versprechen mit fünf Konzerten an fünf aufeinanderfolgenden Samstagen in der Kirche von Port de Sóller. An diesem Samstag, 28. September, beginnt die 19. Ausgabe dieser Reihe mit einer Veranstaltung, die in zweierlei Hinsicht etwas Besonderes ist.

Zum einen wegen der Musiker. Denn Zu Gast ist die Camerata RCO. Bei den Mitgliedern des Ensembles handelt es sich um Musiker des Royal Concertgebouw Orchestra aus Amsterdam, das zu den führenden Sinfonieorchestern weltweit zählt. Die Camerata RCO tritt in verschiedenen Besetzungen auf. Ihr Repertoire umfasst vor allem Musik der Klassik und Romantik für Blas- und Streichinstrumente sowie Werke zeitgenössischer Komponisten. Von der „New York Times" für seine „warme, glühende Darbietung" gelobt, hat das Ensemble in den Niederlanden und im Ausland enorme Erfolge gefeiert und gibt inzwischen rund 50 Konzerte pro Saison in internationalen Musikmetropolen wie Amsterdam, Wien, Tokio, Seoul, Madrid, Rom und New York. Besonders ist das Konzert in Port de Sóller aber auch wegen seines Programms. Neben den wenig gehörten Bagatellen op. 47 von Antonin Dvorak wird die Camerata RCO die Sinfonie Nr. 4 von Anton Bruckner interpretieren, die den Beinamen „Die Romantische" trägt. Anlass der Aufführung: Am vergangenen 4. September jährte sich zum 200. Mal der Geburtstag des österreichischen Komponisten. Und just seine großangelegten Sinfonien sind die bedeutendsten und bekanntesten Werke Bruckners. Die Vierte und die Siebte gelten als seine beliebtesten Sinfonien und wurden schon zu seinen Lebzeiten am häufigsten aufgeführt. Nun mag sich mancher fragen: Wie, um alles in der Welt, lassen sich derartige Klangkathedralen von einem Kammerensemble aufführen? Die Antwort hat einen Namen: Rolf Verbeek. Der Niederländer ist ständiger Gastdirigent der Camerata RCO. Er hat dieses Werk für das Ensemble arrangiert und wird auch die Aufführung leiten. Es ist übrigens nicht das erste sinfonische Werk, das die Camerata aufführt. In ihrer Diskografie finden sich beispielsweise auch Einspielungen von Mahlers vierter und neunter sowie von Bruckners siebter und seit Kurzem auch dessen 6. Sinfonie. Die Camerata RCO ist nunmehr zum vierten Mal beim Festivals de Musica Clasica Port de Sóller zu Gast. Sie trat dort bereits 2019, 2021 und 2023 in verschiedenen Besetzungen auf. Und schon im vergangenen Jahr stand mit Dvoraks Sinfonie Nr. 7. ein orchestrales Werk auf dem Programm. Für die Aufführung von Bruckners vierter Sinfonie werden diesen Samstag, 28. September, zehn Musikerinnen und Musiker des Ensembles in der Kirche von Port de Sóller auftreten. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Die Eintrittspreise betragen je nach Platzierung 25, 30 und 35 Euro. Karten sind im Onlineverkauf bei ticketib.com erhältlich oder unter der Telefonnummer 610-509445 .