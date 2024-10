Große Freude im Rathaus von Calvià: Die Gemeinde im Südwesten von Mallorca hat bei einem auf Instagram ausgelobten, spanienweiten Wettbewerb unter dem Motto „Mein schönster Winkel” (Mi Rincón Favorito) den ersten Platz belegen können. Auch ein zweites Foto aus Calvià erzielte eine hohe Auszeichnung. So übergab der Bürgermeister der Gemeinde, Juan Antonio Amengual, vor wenigen Tagen den Gewinnern des von dem Unternehmen Corto España veranstalteten Wettbewerbs jeweils eine übersandte Urkunde und einen Geldpreis.

Der erste Preis, der mit 200 Euro dotiert ist, ging an Rubén Molina Fernández für sein Foto „Space Party of shooting stars over the Illes Malgrat”. Dadurch wurde die bei Santa Ponça vorgelagerte Inselgruppe der Malgrats, ohnehin ein Naturschutzgebiet, zum schönsten Winkel von ganz Spanien gekürt. Die Felsinseln im Meer sind insbesondere von Peguera aus östlich der Bucht bestens zu sehen.

Der zweite Preis, der mit 100 Euro dotiert ist, wurde an María Cristina Reus Llagostera für ihr Foto einer nächtlichen Perspektive des Kernortes von Calvià verliehen. Die Arbeiten der beiden Sieger zählten zu den mehr als 50 allein aus dem Raum Calvià eingereichten Fotos, die unter dem Hashtag #mirinconfavoritodecalvia an dem Wettbewerb teilgenommen hatten.

Ziel des Wettbewerbs war es, die Kreativität der Teilnehmer anzuregen und Calvià aus der Sicht seiner Bürger zu präsentieren. Zu diesem Zweck wurde das soziale Netzwerk Instagram ausgewählt, da es vor allem bei jungen Menschen sehr beliebt ist und die von den Teilnehmern geteilten Bilder ein hohes Potenzial zur Verbreitung haben.

Das Siegerfoto von Rubén Molina mit seinem eingefangenen Sternenregen über den Malgrats erhielt darüber hinaus den spanienweiten Sieges-preis von zusätzlichen 500 Euro. Die weiteren Siegerwinkel aus ganz Spanien waren der Nordstrand von Peñíscola (Yair Merlín, zweiter Preis), der Sonnenuntergang von Badajoz (Juan Antequera, dritter Preis), die Costa Adeje aus der Vogelperspektive (Javier Gea, vierter Preis) und die Milchstraße über dem Firmament von Yebes (Josefa Calzado, fünfter Preis).

„Mi Rincón Favorito” ist ein nationaler Fotowettbewerb auf Instagram zur Förderung von Kultur und Tourismus, zu dem mehr als 5000 Bilder aus ganz Spanien eingingen. Über die Preisvergabe entschied eine Jury, die sich aus einer Kommission von professionellen Tourismusvertretern aus dem ganzen Land, einer Kommission von Fotoprofis und einer internen Kommission der Organisatoren des Wettbewerbs zusammensetzte. Die Preise wurden, zum vierten Mal bereits, jeweils am 27. September, dem Welttourismustag, bekanntgegeben.

Rubén Molina postete auf Instagram zu seinem Foto von den Malgrat-Inseln: „Das Polarlicht, obwohl eher schüchtern und nur mit der Kamera sichtbar, war nach einem großen Sonnensturm am 11. August wieder auf unserer Insel zu sehen, was mir meiner Meinung nach das beste Nachtfoto bescherte, das ich bisher machen konnte.”