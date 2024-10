Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist am frühen Mittwochabend nahe Llucmajor im Süden von Mallorca ein älterer Mann ums Leben gekommen. Der schwere Unfall ereignete sich am Kilometer 41 der Ma-19 zwischen den beiden Autobahnen nach Palma und nach Campos, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Donnerstag berichtete.

An der Stelle befindet sich ein Kreisverkehr, die Kurven sind relativ eng. Man muss abbremsen und kann dann auf eine der beiden Autobahnen herauffahren. Die beiden in den Unfall verwickelten Fahrzeuge krachten mit hoher Geschwindigkeit ineinander, von den Autos blieben nur noch Wracks übrig. In jedem Pkw befand sich jeweils nur der Fahrer. Das 60- bis 70-jährige Todesopfer führte kein Ausweisdokument bei sich. Die Fahrerin des anderen Autos, eine 34-Jährige, musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus von Manacor gebracht werden. Die etwa zehn Kilometer lange Autobahn zwischen Llucmajor und Campos war im Jahr 2021 eingeweiht worden. Auf der dort befindlichen Landstraße war es in den Jahren davor immer wieder zu teils sehr heftigen unfällen gekommen. Die Autobahn zwischen Llucmajor und Palma existiert schon seit vielen Jahren.