Zwischenfall über den Wolken: Auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Zürich in der Schweiz hat ein Flieger eine Zwischenlandung hinlegen müssen. Der Vorfall hatte sich am Dienstag, 8. Oktober, ereignet. An Bord der Swiss-Maschine hatte ein Fluggast über gesundheitliche Probleme geklagt. Daher landete der Flieger im französischen Nizza.

Am Dienstag startete der A321 mit der Flugnummer LX2157 um 15.46 Uhr vom Flughafen in Palma de Mallorca in Richtung Schweiz – mit einer Verzögerung von 46 Minuten. Auf www.flightradar24.com lässt sich die Flughistorie nachvollziehen: Etwas mehr als eine Stunde später landete die Swiss-Maschine erst einmal in Frankreich. Um 16.55 Uhr setzte der Airbus in Nizza auf, weil ein Fluggast gesundheitliche Probleme an Bord gehabt hatte. Das berichtet das Nachrichtenportal Zürich Online. Eine Bestätigung des Falls von Swiss steht noch aus. Rund eine halbe Stunde nach der Sicherheitslandung ging es von Frankreich dann doch weiter in die Schweiz. Dort landete der mit 207 Passagieren besetzte Flieger um 19.05 Uhr.