Die US-Fluggesellschaft United Airlines baut ihr Angebot an Direktverbindungen zwischen Spanien und den Vereinigten Staaten ab dem Sommer 2025 deutlich aus. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Donnerstag hervorgeht, zeigt das Unternehmen dabei ein besondere Interesse an der Strecke zwischen Palma de Mallorca und New York/Newark. Die Zahl der wöchentlichen Flüge soll von derzeit drei auf vier erhöht werden.

Weiter plant United Airlines erstmals die Aufnahme einer Direktverbindung zwischen den Vereinigten Staaten und dem nordspanischen Baskenland. Ab dem 1. Juni, so die Zeitung, soll es dreimal pro Wochen zwischen Bilbao und News YorK/Newark hin und hergehen. Für die an Frankreich grenzende Region wäre es die erste Direktverbindung nach Nordamerika überhaupt. Allerdings müssen die zuständigen Behörden noch ihre Einwilligung geben. Neben Palma de Mallorca und Bilbao nimmt die US-Airline im Sommer 2025 die Flughäfen Málaga und Teneriffa ins Programm auf. Aus diesen Städten beziehungsweise der Kanareninsel sollen New York/Newark, Washington D.C., Chicago und San Francisco nonstop angeflogen werden. Die Direktverbindung zwischen Barcelona und der Bay Area soll drei Wochen früher wie üblich angeboten werden – und zwar schon ab dem 1. Mai, so "Ultima Hora". Die Verbindungen zwischen New York/Newark und Madrid sowie Barcelona besteht das ganze Jahr über, werden über die Sommermonate aber traditionell erweitert. Mit dieser Expansion beabsichtigt United Airlines nach eigenen Angaben, ihre Position als "führende US-Fluggesellschaft in Spanien" weiter auszubauen. Insgesamt will das Unternehmen im kommenden Sommer bis zu neun tägliche Direktverbindungen zwischen beiden Ländern anbieten und damit mehr spanische Destinationen bedienen als jede andere amerikanische Airline. Die neuen Flugverbindungen sollen in in Kürze über die Website und die App der Fluggesellschaft buchbar sein. United Airlines hatte die Verbindung New York/Newark-Palma de Mallorca im Juni 2022 wieder ins Flugprogramm aufgenommen. Seither flog die US-Fluggesellschaft die Baleareninsel zwischen Juni und Oktober dreimal täglich an. Aufgrund der guten Buchungszahlen kommt im Sommer 2025 ein vierter Flug dazu. Mallorcas Marketingstrategen haben die nachweislich ausgabefreudigen US-Amerikaner längst als Ziel künftiger Werbekampagnen ausgemacht. Das kaufkräftige Klientel von der anderen Seite des Atlantiks soll dabei helfen, mittelfristig einen Qualitätstourismus auf der Insel zu etablieren und die Besucherströme aus traditionellen Herkunftsländern in überschaubarere Bahnen zu leiten.