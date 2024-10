Eine Serie von Einbrüchen hat die Bewohner des Palmesaner Stadtteils Son Ferriol zuletzt in Unruhe versetzt. Wie die Nationalpolizei am Donnerstag mitteilte, häuften sich in den vergangenen Monaten die Diebstähle in Häusern und Wohnungen. Der letzte Vorfall habe sich in der Nacht zum Dienstag ereignet, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Den Behörden zufolge entwendeten bei dem jüngsten Einbruch zwei bislang unbekannte Täter zwei japanische Sagopalmfarne im Gesamtwert von 700 Euro. Die Täter überwanden den Gartenzaun und verschafften sich so Zugang zum Innenhof des Hauses. "Gegen 23 Uhr war noch alles in Ordnung", gab der Hausbesitzer gegenüber der Polizei zu Protokoll. Am nächsten Morgen habe er dann das Fehlen der Pflanzen festgestellt. Die Überwachungskameras des Anwesens zeichneten einen der Täter beim Übersteigen des Zauns auf. Nach Angaben der Ermittler war der Mann mit einem dunkelgrünen T-Shirt, kurzer Hose und einer Markenkappe bekleidet gewesen. Ein Komplize habe währenddessen außerhalb des Grundstücks Wache gestanden. Die Polizei geht gegenwärtig davon aus, dass die Täter Verbindungen zum Gartenbaugewerbe haben. Über dieses könnten die gestohlenen Pflanzen weiterverkauft werden. Die Bewohner des Viertels richteten nach Zeitungsangaben inzwischen einen Telegram-Kanal ein, über den sie sich gegenseitig vor verdächtigen Personen warnten. In einer Petition an die Stadtverwaltung von Palma forderten sie eine verstärkte Polizeipräsenz in Son Ferriol. Nach Behördenangaben wurden in derselben Nacht weitere Diebstähle im Viertel gemeldet. Ob ein direkter Zusammenhang bestehe, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die zuständige Polizeibehörde kündigte an, die Zahl der Streifenwagen in dem betroffenen Gebiet zu erhöhen. Anwohner wurden gebeten, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden.