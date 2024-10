Ein seltenes Phänomen konnte in der Nacht auf Freitag auf Mallorca beobachtet werden: Polarlichter tauchten den Himmel über der Insel in die buntesten Farben. Ein MM-Leser drückte genau im richtigen Moment auf den Auslöser und konnte tolle Bilder machen. In Cala Rajada färbte sich der Himmel um 1.45 Uhr nachts ein kräftiges Rot und Lila, die Farben waren mit bloßem Auge zu sehen. "Passiert ja nicht alle Tage", kommentiert der MM-Leser.