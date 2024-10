"Passivität und Gleichgültigkeit" werfen die Anwohner des Stadtteils Pere Garau in Palma de Mallorca ihrem Bürgermeister angesichts der prekären Zustände in ihrem Kiez vor. Jeden Abend sollen sich in an dem zentral gelegenen Plaza de las Columnas Menschen ins Koma saufen, und sodann regungslos auf dem Boden liegen. Andere hingegen urinieren beliebig in die Gartenanlagen des Platzes und hinterlassen dort ihre Fäkalien. Erst am vergangenen Freitag kam es um 7.30 Uhr zu einer heftigen Schlägerei, bei der eine Frau schwer verletzt wurde.

Ähnliche Nachrichten Nach nächtlichen Gewaltexzessen: Trügerische Ruhe in Palmas Problemviertel Son Gotleu Gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung sagten sie ferner: "Und all das passiert auf einem Platz, auf dem sich einer der wenigen Spielplätze des Viertels befindet, und wo sich täglich Kinder und ihre Familien aufhalten" Um Herr der Lage zu werden, schlägt die Nachbarschaftsvereinigung von Pere Garau vor, Bußgelder gegen die Trinkgelage zu verhängen. Obwohl der Konsum von Alkohol auf öffentlichen Plätzen verboten sei, würde sich niemand daran halten, mahnten sie. In ihrer Verzweiflung haben die die Zuständigen des Vereins an die Stadt Palma gewandt und die Verantwortlichen aufgefordert, endlich etwas gegen den Vandalismus, Alkoholkonsum, und die Schlägereien rund um den Platz zu unternehmen – auf eine Antwort warten sie jedoch immer noch.