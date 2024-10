In Mallorcas Inselhauptstadt Palma hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine stark alkoholisierte Autofahrerin einen Motorradfahrer erfasste. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora! ereignete sich sich der Vorfall bereits am vergangenen Samstag.

Demnach kollidierte der Mini in der Carrer Aragón mit dem Motorradfahrer an einer Ampelanlage. Die 30-jährige spanische Fahrerin habe bei der Atemalkoholkontrolle einen Promillewert von 1,09 aufgewiesen, so das Lokalblatt weiter. Dabei handelt es sich um das Fünffache des gesetzlich erlaubten Höchstwertes.

Der Aufprall war so heftig, dass der Motorradfahrer, der zum dem Zeitpunkt vorschriftsgemäß an der roten Ampel wartete, auf die Windschutzscheibe des Unfallfahrzeugs geschleudert wurde. Das Auto der betrunkenen Fahrerin kollidierte anschließend noch mit einem weiteren Fahrzeug, das ebenfalls an der Ampel wartete.

Nach Behördenangaben eilten Beamte der örtlichen Polizei unverzüglich an den Unfallort. Sowohl der Motorradfahrer als auch der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs mussten mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen die mutmaßliche Unfallverursacherin wurden Ermittlungen aufgenommen. Der Meldung zufolge muss sie sich zu einem späteren Zeitpunkt vor den Justizbehörden verantworten.