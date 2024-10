Zwei Jahre nach dem plötzlichen Tod des Mc-Fit-Gründers Rainer Schaller und dessen Familie steht das Mallorca-Anwesen des Unternehmens nun zum Verkauf. Wie die Bild-Zeitung am Donnerstagabend exklusiv berichtete, soll es sich bei der 24 Hektar großen Liegenschaft mit neun Gebäuden um die "teuerste Immobilie" handeln, die in Spanien gegenwärtig auf dem Markt sei.

Schon der Kaufpreis (75 Millionen Euro) lässt wenig Zweifel daran, dass es sich um ein Anwesen der Superlative handelt. Auf den zukünftigen Besitzer warten sage und schreibe 16 Schlafzimmer und ebenso viele Bäder. Dazu gibt es eine eigene Kapelle aus massiven Stein, einen Weinberg und zwei Fitnesscenter.

Doch das ist längst nicht alles, die Liste der nicht alltäglichen Annehmlichkeiten ließe sich beliebig lang fortsetzen: Infinitypool mit makellosem Blick auf die Ausläufer der Serra de Tramuntana, Zigarrenlounge, Outdoor-Sportplätze, Spa-Bereich und High-End-Sound- und TV-System.

"Ja, dieses einzigartige Anwesen steht zum Verkauf. Es wurde mit sehr viel Aufwand gebaut, mit viel Liebe bis ins letzte Detail geplant", sagte Mallorcas Promi-Makler Matthias Kühn (65) gegenüber dem Springerblatt. Auf Nachfrage von MM bestätigte Kühn das Angebot. Im Portfolio hat die Liegenschaft das von Kühns Söhnen geleitete Immobilienunternehmen Kühn Properties. "Es ist ein Ressort mit einem unvergleichlichem Charme", so Kühn-Spross Nico (24).

An dem Anwesen klebt allerdings eine traurige Vergangenheit: Schaller stürzte vor zwei in Costa Rica mit einem Privatflugzeug in den Tod – mit an Bord waren seine Frau und die beiden minderjährigen Kinder.