Einkommensvergleich: Wo auf Mallorca die "Reichen" und wo die "Armen" leben

Leben Sie in einer reichen oder in einer armen Gemeinde? Diese Frage lässt sich dank des "Atlas der Verteilung des Haushaltseinkommens" aus dem Jahr 2022 beantworten, der am Dienstag vom Nationalen Statistikamt (INE) veröffentlicht wurde. Auf Mallorca ist die Gemeinde Marratxí mit einem durchschnittlichen Nettoeinkommen der Familien von 49.827 Euro jährlich an der Spitze. Sie hat Esporles, das im Jahr 2021 noch führend war, überholt; Esporles belegt in diesem Jahr den zweiten Platz mit einem durchschnittlichen Nettoeinkommen von 48.354 Euro pro Jahr. Damit haben die beiden Gemeinden ihre Positionen getauscht.

Die drittreichste Gemeinde auf Mallorca ist Bunyola, mit einem durchschnittlichen Nettoeinkommen von 48.257 Euro jährlich, gefolgt von Valldemossa, das 46.989 Euro aufweist. Am Ende dieses Artikels finden Sie eine vollständige Tabelle mit dem durchschnittlichen Nettoeinkommen pro Haushalt für jede Gemeinde der Insel. Überraschende Erkenntnisse Der Bericht liefert einige überraschende Erkenntnisse, da die Gemeinden mit den teuersten Immobilien nicht unter den ersten Positionen dieses Rankings zu finden sind. So belegt Calvià den 17. Platz, obwohl sich dort einige der luxuriösesten und teuersten Villen Spaniens befinden. Das durchschnittliche Nettoeinkommen der Familien in Calvià beträgt 39.912 Euro jährlich, was darauf hindeutet, dass rund um den Luxus auch Menschen mit geringerem Einkommen leben. Palma nimmt mit einem durchschnittlichen Nettoeinkommen von 41.852 Euro jährlich den 12. Platz ein. Die ärmsten Gemeinden Der "Atlas der Verteilung des Haushaltseinkommens" weist außerdem darauf hin, dass Capdepera die Gemeinde mit dem niedrigsten Nettoeinkommen pro Haushalt ist, mit exakt 33.804 Euro. Dies bedeutet, dass eine Familie in Marratxí im Durchschnitt 16.023 Euro mehr pro Jahr zur Verfügung hat als eine Familie in Capdepera – oder anders ausgedrückt, 1335,25 Euro mehr pro Monat, die zum Ausgeben oder Sparen bereitstehen. Das INE erklärt, dass „das Einkommen pro Verbrauchseinheit für jeden Haushalt berechnet wird, indem das Gesamtnettoeinkommen des Haushalts durch die Anzahl der Verbrauchseinheiten geteilt wird. Die Verteilung der Personen wird dabei berücksichtigt.“ Diese Methode ermöglicht es, das tatsächliche Einkommen der Familien zu erfassen.