Schlechte Nachrichten für Fans des neuen deutschsprachigen Films auf Mallorca: Aufgrund der Flutkatastrophe in Valencia mit mehr als 150 Todesopfern haben die Veranstalter des Inselkino-Events die für Freitag, 1. November, geplante Vorführung des Films Manta Manta – Zwoter Teil abgesagt. Die spanische Regierung ordnete am Donnerstag derweil eine dreitägige Staatstrauer an.

Ein Ausweichtermin stehe aber bereits fest, hieß es seitens des Veranstalterteams um Schauspielerin Tina Ruland und Thomas Pflaum. Die Fortsetzung des Klassikers Manta Manta (1991)soll nun am 2. Mai kommenden Jahres über die Leinwand im Country Club Santa Ponça laufen. Am Rahmenprogramm soll sich nichts ändern, neben üppigem Buffet und dem Filmtalk mit Co-Star Ruland dürfen sich die Gäste auf Musik des DJ David Gee freuen. Die im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten behalten den Veranstaltern zufolge ihre Gültigkeit. Wer es vorzieht, die Karten zurückzugeben, könne dies via E-Mail (mallorcaservice@mallorcaengel.es) tun. "Wir erstatten den vollen Kaufpreis zurück", hieß es am Donnerstag. Ähnliche Nachrichten Kinoliebhaber auf Mallorca aufgepasst: Die Direktorin des Evolution Film Festivals nennt zehn Highlights Für das nächste Leinwandspektakel in deutscher Sprache auf Mallorca muss allerdings nicht bis Mai gewartet werden. Für Freitag, den 24. Januar 2025, ist der Streifen Fifty Fifty mit Moritz Bleibtreu anberaumt, und zwar in der Weinkellerei Château Vino de la Isla in Algaida. Der Vorverkauf für die Tickets (Sitzplatz 19,50 Euro, VIP-Platz 99,50 Euro) ist bereits gestartet. Treibende Kräfte hinter der neuen Eventreihe Inselkino sind Ruland und Mallorca-Unternehmer Pflaum. "Ich habe immer gedacht, es wäre eigentlich eine tolle Idee, deutsches Kino nach Mallorca zu bringen", sagte die Schauspielerin, die in beiden Manta-Manta-Streifen neben Till Schweiger die Hauptrolle spielt, jüngst dem Mallorca Magazin. Nach reiflicher Überlegung seien sie und Pflaum zu dem Entschluss gekommen: "Das machen wir jetzt"! Freilich sollte Inselkino nicht nur eine schnöde Vorführung im Mainstream-Format sein, Ruland und Pflaum schwebt ein Erlebnis rund um den Film vor. So soll jedem Streifen ein Darsteller beiwohnen, der im Rahmen eines Filmtalks so manche Anekdote zum Besten gibt. Dazu gibt es selbstredend Speis und Trank. Und auch die Leinwand hat es in sich: ganze 32 Quadratmeter groß und, glaubt man den Veranstaltern, mit State-of-the-art-Technik ausgeleuchtet.