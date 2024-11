Am Flughafen von Palma de Mallorca hat sich in diesen Tagen einiges getan. Bedeutende Änderungen sind vor allem beim Abflugprozess eingeführt worden. Die neue Sicherheitskontrolle, welche in der vergangenen Woche in Betrieb genommen worden ist, ermöglicht es Reisenden, ihre Laptops und Flüssigkeiten im Gepäck zu lassen. Außerdem ist dieser Bereich von der oberen Etage zu den Check-in-Schaltern verlegt worden.

Während es für abfliegende Passagiere mit dieser Änderung schneller gehen soll, müssen ankommende Fluggäste mehr Zeit einplanen. Denn die Fußwege bis zum Ausgang sind in diesen Tagen deutlich länger als ohnehin schon. Wer im Terminal C landet – was die meisten Flüge zwischen Mallorca und Deutschland betrifft – muss einen Umweg über das Terminal D in Kauf nehmen. Der Weg führt durch den Gastronomie- und Duty-Free-Bereich des anderen Terminals und erst dann zu den Kofferbändern.

Zwar ist diese vorübergehende Änderung gut ausgeschildert, sorgte dennoch bei einigen Passagieren an diesem Wochenende für Ärger. Am Sonntagabend erlebte eine MM-Redakteurin nach der Landung am Airport von Palma de Mallorca, wie mehrere deutsche Fluggäste über den längeren Fußweg klagten: "Jetzt muss man noch länger laufen!", stöhnten Urlauber aus der Bundesrepublik. "Das zieht sich aber", klagte ein anderer Deutscher.

Diese Änderung, die viele deutschsprachige Mallorca-Urlauber betrifft, ist wegen der aktuellen Umbaumaßnahmen am Flughafen nötig. An dem Balearen-Airport werden etappenweise viele Neuerungen vorgenommen. Eine der wichtigsten ist erst am Mittwoch der vergangenen Woche in Betrieb genommen worden: die neue Sicherheitskontrolle. Mit neuester Technik sollen Fluggäste noch schneller und effizienter abgefertigt werden. Wie der neue Bereich aussieht, sehen Sie in diesem Video.