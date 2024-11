Am Sonntagmorgen ist es auf Schloss Bellver in Palma de Mallorca zu einem verstörenden Zwischenfall gekommen: Ein 30-jähriger Mann aus Venezuela hielt sich offenbar für Jesus Christus und sorgte mit gewalttätigem Verhalten für Panik unter den Besuchern. Der stark gebaute Mann, der Augenzeugen zufolge rund 115 Kilo wog, versuchte vergeblich, Kontakt zu Gott aufzunehmen. Als ihm dies nicht gelang, reagierte er aggressiv und griff umstehende Personen sowie Gegenstände an.

Die Situation eskalierte, als der Mann begann, lautstark zu rufen: "Ich bin Jesus Christus und von ihm besessen. Ich will jetzt mit Gott sprechen." Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Treppe des beliebten touristischen Ziels, wo andere Besucher die Szene rasch bemerkten und erschrocken reagierten. Der Mann zog sein Hemd aus und stellte seine Muskeln zur Schau, bevor er wild um sich schlug. Die Sicherheitskräfte von Schloss Bellver reagierten sofort und versuchten, den aufgebrachten Mann zu beruhigen. Einem der Mitarbeiter gelang es schließlich, ihn in ein Gespräch zu verwickeln und so zu beruhigen, während andere Sicherheitsleute die Polizei alarmierten. Als die Beamten eintrafen, zeigte sich der Venezolaner kooperativ und ließ sich ohne Widerstand abführen. Er wurde zur psychiatrischen Untersuchung in das Krankenhaus Son Espases gebracht, wo er derzeit unter Aufsicht medizinisch betreut wird. Die Guardia Civil wartet derweil auf die Ergebnisse mehrerer Tests, um festzustellen, ob der Mann möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sollte sich der Verdacht bestätigen, werden die Ergebnisse der Justizbehörde übermittelt, die über eventuelle rechtliche Schritte entscheiden wird. Der Vorfall hat unter den Besuchern von Schloss Bellver für große Aufregung gesorgt und verdeutlicht die Herausforderungen, denen Sicherheitskräfte in stark frequentierten Touristengebieten täglich gegenüberstehen.