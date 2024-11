Die Hotel- und Gastronomiebranche auf Mallorca befindet sich zunehmend im Wandel, da immer mehr Betriebe auf die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) zurückgreifen. Ein bemerkenswerter Trend ist der Einsatz von Robotern, die vor allem in den Bereichen Speisesaal und Zimmerdienst anzutreffen sind. Wie die spanische Zeitung Ultima Hora berichtet, soll der Einsatz dieser Maschinen jedoch nicht zu einem Verlust von Arbeitsplätzen führen. Im Gegenteil: Sie werden dazu genutzt, das Personal zu entlasten und ihnen routinemäßige, oft anstrengende Aufgaben abzunehmen.

Ein Beispiel für diesen innovativen Einsatz von Technologie liefert das Hotel GPRO Valparaíso Palace & Spa in Palma. Antoni Ferrer, Direktor des Fünf-Sterne-Hauses, erklärt, dass der Betrieb seit mehr als zwei Jahren einen Roboter für den Speisen- und Getränkeservice in den Zimmern nutzt – mit durchweg positiven Ergebnissen. „Anfangs waren wir skeptisch, doch nach einer Testphase sind wir überzeugt. Der Service hat sich als sehr effektiv erwiesen“, so Ferrer. Der Roboter, der über einen Leasingvertrag mit Wartungsservice verfügt, hat in dieser Zeit nur wenige technische Ausfälle erlebt.

Die Roboter bringen Getränke und Essen selbstständig auf die Zimmer der Hotelgäste.

Die Reaktionen der Gäste auf den Roboter fallen gemischt aus. „Viele Besucher finden es unterhaltsam, den Roboter in Aktion zu sehen, und betrachten ihn inzwischen als festen Bestandteil des Hotelerlebnisses. Einige nehmen sogar Videos von ihm auf“, berichtet Ferrer. Doch nicht alle Gäste teilen diese Begeisterung: Einige bevorzugen es, von einem menschlichen Mitarbeiter bedient zu werden.

Der Roboter übernimmt nicht nur den Service für Frühstück, Mittagessen und Abendessen in den Zimmern, sondern liefert auch Snacks und Getränke außerhalb der regulären Essenszeiten. Der Ablauf ist einfach: Nach einer Bestellung wird dem Roboter ein Aufzug des Hotels zugewiesen, den er stets nutzt. Über Funk wird die Etage angesteuert und das Gerät liefert die Bestellung direkt an die Zimmertür, wo der Gast per Anruf informiert wird.

Dennoch, so Ferrer, seien Androiden im Hotel noch nicht überall im Einsatz. „Wir sind ein exklusives Haus und legen großen Wert auf persönlichen Service. Es wäre unpassend, Roboter zwischen den Tischen im Speisesaal zu sehen, besonders in einem Hotel dieser Kategorie“, betont der Direktor. Trotz des technologischen Fortschritts bleibt der menschliche Kontakt im Valparaíso Palace ein zentraler Bestandteil des Gästeerlebnisses.