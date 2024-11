Ein nächtlicher Einbruch am Sonntag im Stadtteil Amanecer von Palma de Mallorca sorgt für Kopfschütteln: Due Diebe schlugen nicht nur zu ungewöhnlicher Zeit zu, sondern stahlen gleich eine skurrile Sammlung an Beute – von Fahrrädern über einen Mixer bis hin zum dreieinhalb Monate alten Familien-Dackel.

„Ich hörte Schritte und sogar das Klingeln meines Elektrorollers, aber als ich raus guckte, war niemand zu sehen,“ schilderte ein Familienmitglied gegenüber dem Nachrichten-Portal „Crónica Balear“. Am nächsten Morgen kam das böse Erwachen: Der Elektroroller, Fahrräder und diverse Küchengeräte hatten sich im Dunkel der Nacht buchstäblich verabschiedet.

Doch was die Familie am meisten bedrückt: Die Diebe entführten den kleinen Dackel, der an diesem Abend im Gartenhäuschen geschlafen hatte. Der Hund, der besonders der Großmutter Trost nach einem Schlaganfall gespendet hatte, sei für die Familie viel mehr als ein „Verlust aus dem Inventar“. „Er hat ein großes Loch in unser Herz gerissen,“ erklärt das Familienmitglied traurig.

Die Familie hofft nun, dass der kleine Hund gefunden wird und zu ihnen zurückkommt. Sie hat bereits Anzeige bei der Polizei erstattet. Auch Tierärzte wurden informiert, falls das kleine Fellknäuel irgendwo auftaucht.