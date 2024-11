Wer auf Mallorca lebt oder dort seinen Urlaub verbringt, kommt an Mercadona kaum vorbei. Die spanische Supermarktkette ist bekannt für ihre günstigen Preise und ein beliebtes, konstantes Sortiment. Einige Produkte haben inzwischen Kultstatus erreicht und sind bei den Kunden besonders gefragt. Jetzt gibt es sieben neue Artikel, die in den Bereichen Beauty, Süßigkeiten und Snacks in den Regalen landen und vielleicht bald zu den neuen Lieblingen werden.

Schokonüsse: Der Herbstsnack Für die kühlere Jahreszeit gibt es bei Mercadona einen neuen Snack: Eine Mischung aus Mandeln, Cashews und Haselnüssen, umhüllt von einer dicken Schokoladenschicht. Dieser Snack soll besonders gut zur Kaffeezeit oder als kleines Dessert passen. Die 150-Gramm-Packung kostet 2,20 Euro. Halbgereifter Schafskäse: Cremig und mild Die Auswahl an Käse der Marke Hacendado ist bei den Kunden schon länger sehr beliebt. Neu im Sortiment ist ein halbgereifter Schafskäse, der durch seinen weichen, cremigen und milden Geschmack auffallen soll. Der Käse wird aus pasteurisierter Schafsmilch aus Spanien hergestellt und ist für 9,50 Euro pro 750-Gramm-Stück erhältlich. Ein Supermarkt der Handelskette Mercadona. Feigenbrot: Süß und glutenfrei Im Rahmen des Weihnachtssortiments hat Mercadona ein Feigenbrot eingeführt, das vor allem durch seine Zutaten besticht: 89 % getrocknete spanische Feigen, Mandeln, Zimt und Anis. Der glutenfreie Snack ist auch für Menschen mit Zöliakie geeignet. Die 200-Gramm-Packung der Marke De Juan kostet 2,30 Euro. Ähnliche Nachrichten Schräg: Orientalischer Märchenkönig beliefert Mercadona-Supermärkte mit schmackhaftem Produkt Mehr ähnliche Nachrichten Zartbitterschokolade mit rosa Salzflocken: Eine interessante Kombination Die 72 %-ige Zartbitterschokolade mit rosa Himalaya-Salz ist ein weiteres neues Produkt. Sie enthält Laktose, ist aber glutenfrei und kann Spuren von Nüssen enthalten. Diese Mischung aus bitterer Schokolade und einer Prise Salz kommt in einer 100-Gramm-Tafel, die für 1,85 Euro angeboten wird. Popcorn-Müsliriegel: Ein Snack für unterwegs Die bekannten Müsliriegel von Mercadona haben Zuwachs bekommen: Die neue Variante enthält neben Milch und Erdnüssen auch Popcorn. In einer 126-Gramm-Packung sind sechs einzeln verpackte Riegel enthalten, die für 1,60 Euro erhältlich sind. Eau de Toilette: Sportlich und frisch Der neue Damenduft "Bloom Sport Water" von Mercadona erinnert an das Parfüm CK One von Calvin Klein, ist jedoch deutlich günstiger. Der 200-ml-Flacon kostet 3,90 Euro. Neue Make-up-Kollektion: "Glamour" von Deliplus Die Kosmetikmarke Deliplus hat eine neue Make-up-Kollektion namens "Glamour" auf den Markt gebracht. Zu den Produkten gehört auch eine Palette mit drei Highlightern und acht Lidschatten in verschiedenen Farbtönen von Rosa über Braun bis zu Lila und Schwarz. Diese Palette kostet 7 Euro. Mercadona bleibt seiner Linie treu, ständig neue Produkte zu präsentieren, die auf großes Interesse stoßen. Doch nicht immer bleibt das Sortiment gleich: Immer wieder verschwinden Produkte, die bei den Kunden sehr beliebt sind, was oft für Enttäuschung sorgt. Die neuen Artikel jedoch werden mit Spannung erwartet und könnten die nächsten Favoriten werden.