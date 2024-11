Am Flughafen von Palma de Mallorca hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 60-jähriger Mitarbeiter ist auf der Piste von einem Schlepperwagen überrollt und schwer verletzt worden. Noch am Unfallort musste dem Mann ein Bein amputiert werden. Danach wurde das Opfer ins Krankenhaus Son Espases in der Inselhauptstadt verlegt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr kurz vor dem Start eines Passagierflugzeugs der spanischen Fluggesellschaft Vueling, das gerade auf die Piste manövriert wurde. Ein anderer Mitarbeiter fuhr den Schlepper, der an die Maschine angedockt war und es auf die Startbahn schieben sollte. Das Opfer stand hinter diesem sogenannten "Pushback-Schlepper" und wurde in der Folge von dem Fahrzeug überfahren. Dabei wurden beide Beine des Mannes erfasst. Laut dem Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear" sei dem Flughafen-Mitarbeiter noch am Unfallort ein Bein abgenommen worden sein. Ebenfalls berichtet das Medium, der 60-Jährige habe nur wenige Monate vor seiner Rente gestanden. Es handelt sich um einen Mitarbeiter einer Handlingsfirma, die am Flughafen von Mallorca eingesetzt wird. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, untersucht jetzt die Guardia Civil.