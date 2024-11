Auf Mallorca wird die 31-jährige Anna Wróbel vermisst. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, die sich auf Angaben der Vermisstenhilfe SOS Desaparecidos stützt, fehlt von der Polin seit dem 28. Oktober jedes Lebenszeichen.

Die Frau hat blonde, lange Haare, blaue Augen und eine Narbe über der Oberlippe. Laut Angaben von SOS Desaparecidos besitzt Anna Wróbel zudem drei Tattoos – einen Löwen, einen Drachen und einen Schriftzug.

Der Zeitung zufolge stufen die Behörden stufen die Vermisste als "hochgradig gefährdet" ein. Anna Wróbel ist schlank und 1,70 Meter groß. Zuletzt wurde sie am 28. Oktober auf Mallorca gesehen, der genaue Ort ihres Verschwindens ist jedoch unklar.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit dringend um Mithilfe. Wer Hinweise zum Verbleib von Anna Wróbel geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit den Sicherheitsbehörden, Rettungsdiensten (Notruf 112) oder direkt mit der Hilfsorganisation SOS Desaparecidos (Mobilnummern 649952957 und 644712806) in Verbindung zu setzen.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich ein tragischer Vermisstenfall auf Mallorca ereignet. Die 24 Jahre alte Agostina R. verschwand in der Nacht zum 4. Oktober wie vom Erdboden verschluckt. Wenige Tage später spürten Ermittler Reste ihrer Leiche in der Müllverbrennungsanlage Son Reus auf. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die junge Frau im betrunkenen Zustand etwas in einer Mülltonne suchte und hineinfiel.

Dort könnte sie nach dem ergebnislosen Versuch, aus der Mülltonne zu klettern, schließlich eingeschlafen sein. Die Müllabfuhr, so die These der Ermittler, hätte noch in derselben Nacht die auf Mallorca lebende Argentinierin in der Müllverbrennungsanlage abladen können. Letztlich blieben von Agostina R. nur DNA-Reste.