Eine Gruppe von Freiwilligen sowie professionellen Tauchern hat im Rahmen einer Säuberungsaktion schätzungsweise fünf Tonnen Müll vom Meeresgrund im Hafenbecken des Yachtclubs Club de Mar-Mallorca in Palma gefischt. Nach Angaben der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" beteiligten sich an dem großen Reinemachen, das in dieser Form zum fünften Mal stattfand, knapp 50 Helfer und Taucher.

Laut Clubmanager Pedro Barceló waren ein Dutzend Taucher unter Wasser tätig, 30 weitere Helfer legten an Land Hand an. Nach der Unterwasseraufräumaktion, die sich über den gesamten Sonntag erstreckte, hätten sich insgesamt etwa 15 Kubikmetern Müll angesammelt, so Barceló. Neben Altreifen, Glasflaschen und Metallteilen hätten die Taucher auch diverse weggeworfene Mobiltelefone geborgen. „Ohne die Freiwilligen wäre eine solche Aktion nicht möglich", sate Barceló und würdigte damit das "große Engagement" der Teilnehmer. Die Umweltaktion ziele vorrangig darauf ab, die Meeres-Ökosysteme zu schützen und das Bewusstsein für eine bessere Abfallentsorgung zu schärfen. Die Umweltbeauftragte des Clubs, María Miralles, erklärte, dass die Reinigungsaktion Teil systematischer Bestrebungen sei, dem Umweltschutz einen größeren Stellenwert einzuräumen. „Es geht uns darum, das maritime Ökosystem zu respektieren und Verunreinigung zu verhindern", so Miralles. Die gesammelten Abfälle seien nach fachgerechter Trennung im vereinseigenen Recyclinghof entsorgt worden, so die Umweltbeauftragte weiter. Die Belohnung folgte dem Einsatz auf den Fuß: Nach Beendigung der Arbeiten tischte der Yachtclub eine Riesenpaella für die freiwilligen Helfer auf.