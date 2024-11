Die unüblich heftigen Wetterkapriolen aus Wind und Regen haben sich von Mallorca verabschiedet. Zumindest bis zum kommenden Wochenende. Für die letzten Novembertage erwarten der spanische Wetterdienst AEMET überwiegend sonniges Wetter mit frühlingshaften Temperaturen.

Während am Dienstag noch das eine oder andere Wolkenfeld am Himmel auszumachen war, soll ab Mittwoch wieder die Sonne das Kommando übernehmen. Laut Prognosen der Meteorologen macht sich Bewölkung rar, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt bis einschließlich Sonntag maximal 10 Prozent.

Dank ungetrübter Sonneneinstrahlung erreichen die Tageshöchstwerte ab Mittwoch milde 20 Grad, am Freitag sollen laut AEMT sogar 21 Grad drin sein. Damit lägen die Tagestemperaturen um bis zu vier Grad über dem langjährigen Mittel für Ende November, so die Meteorologen gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Zu nächtlicher Stunde kühlt es am Mittwoch noch auf bis 8 Grad ab. Von Donnerstag bis Sonntag sollen sich die Tiefsttemperaturen auf Mallorca dann zwischen 10 und 11 Grad einpendeln. In den Morgen- und Abendstunden, so die AEMET-Meteorologen, müsse aber stellenweise mit Nebelfeldern gerechnet werden.

Für Segler und jene, die es in den nächsten Tagen aufs offene Meer zieht: Mehr als ein laues Lüftchen sollte nicht erwartet werden, am Freitag soll der Wind aus Ost immerhin 15 km/h erreichen. An den anderen Tage prognostizieren die Wetterexperten Windstille.