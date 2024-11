Massifizierung Mit Damenbinden und Kondomen verunziert: So verunstaltet ist einer der beliebtesten Aussichtspunkte auf Mallorca Anstatt Liebes-Vorhängeschlösser anzubringen, wie an der Seine-Brücke Pont des Arts in Paris, wurde der Sightseeing-Ort auf der Insel durch Urlauber mit Müll verunziert.